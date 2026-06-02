Враг атаковал Днепр, много жертв. Как выглядит уничтоженный россиянами жилой дом (фото и видео)

Также оккупанты ударили по городу Каменское

В ночь на вторник, 2 июня, россияне атаковали Днепр. Под удар попали жилые дома, погибли шесть человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили. Ранения получили 33 человека. В тяжелом состоянии находятся 22-летний парень и 71-летняя женщина. 24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться дома.

По данным ГСЧС, один из погибших в Днепре – спасатель. Во время работы подразделений ГСЧС враг нанес повторный удар.

"В результате обстрела в городе частично разрушены двухэтажный и четырехэтажный многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. Повреждения получила и пожарно-спасательная часть: взрывной волной в здании выбиты окна. Возникшие пожары спасатели ликвидировали", — говорится в сообщении.

Враг также атаковал Каменское

В Каменском изуродовано админздание, многоквартирные дома. Ранены три человека — 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Атака на Украину 2 июня — что известно

Россия атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и группами дронов. Под ударом оказались, по меньшей мере, Киев, Харьков, Днепр, Каменское, Сумы, Хаоьковщину и Запорожье.

В Киеве есть последствия атаки в семи районах. Повреждены многоэтажки, по состоянию на 7 часов утра известно о четырех погибших. Еще 58 человек пострадали, 40 находятся в больницах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 мая Россия также нанесла удар по Днепру. Вражеским дроном было уничтожено отделение №1 "Новой почты".