"Щоб було більше жертв": Філатов вказав на важливий момент з обстрілом Дніпра

Кількість жертв може зрости, тривають пошуки та ліквідація наслідків атаки

Росіяни використовували у атаці на Дніпро касетні боєприпаси. Обстріл в ніч на 2 червня забрав життя щонайменше одинадцяти людей, ще кілька не виходять на зв'язок.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що росіяни навмисно б'ють касетними боєприпасами, "щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб". Він розмістив фото понівеченого асфальтного покриття, на якому чітко видно чисельні сліди.

Сліди на асфальті після обстрілу Дніпра/ Фото: Борис Філатов

Філатов також повідомив, що зруйновано вщент сім будинків, пошкоджено п'ятдесят, вибито понад 2100 вікон. "Майже половина постраждалих залишаються у міських лікарнях. У людей здебільшого переломи, осколкові поранення, різані рани", — зауважує міський голова Дніпра. Загалом кількість постраждалих оцінюється в 37, в лікарнях — 22 з них. В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 11.

Наслідки удару по Дніпру/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Постраждали також декілька закладів освіти та громадський транспорт. В ДСНС також повідомили, що після першого удару по Дніпру росіяни завдали ще одного — по рятувальниках, які приїхали на допомогу. Серед загиблих — співробітник ДСНС.

Зруйновані будівлі та понівечені автівки/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Зруйнований будинок в Дніпрі/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія в ніч на 2 червня масовано атакувала й інші міста, зокрема Київ та Харків. У столиці відомо про щонайменше п'ятьох загиблих.