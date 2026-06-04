Росіяни атакували Харків та не припиняють запускати дрони по Дніпру. Хронологія війни - день 1562

4 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 4 червня. Російські війська продовжують тиснути на фронті, зосереджуючи зусилля на Покроському та Гуляйпільському напрямках. Не припиняються й повітряні атаки: окупанти запускають дрони та ракети по українських містах.

Як проходить 1562-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Окупанти атакували Харків балістикою. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар був по Слобідському району Харкова. Зараз з'ясовуються подробиці.

Дніпро та область весь день під масованими атаками. Росіяни б'ють балістикою та дронами. Дрони літають з ранку, заходять групами та завдають ударів по місту. Більшість — на управлінні.

Російські війська атакували багатоповерхівку у Херсоні: 2 людей загинули, 9 постраждали. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх працівникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу.

Про те, що відбувалося 3 червня, читайте у трансляції: Удар росіян по будинку в Павлограді та наслідки атаки на Дніпро. Хронологія війни — день 1561

Ситуацією в Україні 2 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Збільшення кількості загиблих у Києві та загроза нової атаки. Хронологія війни — день 1560

Про новини та події 1 червня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни атакують дронами та готують ракетний удар. Хронологія війни — день 1559