В Запорожье погибла женщина из-за удара РФ, а на оккупированном Донбассе взрывы. Хронология войны — день 1563

5 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре пятница, 5 июня. Россияне не уменьшают давление на фронте, пытаясь продвинуться по нескольким направлениям. Самыми горячими остаются Покровский и Гуляйпольский. Также наблюдается увеличение сражений на Лиманском направлении. Тем временем президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину с призывом встретиться лично и закончить войну.

Как проходит 1563-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Углегорске и Дебальцево, оккупированная Донетчина, были слышны взрывы. Предварительно известно, что в Углегорске было попадание в электроподстанцию. В центре Донецка пропал свет.

В Запорожье из-за российской атаки погибла женщина, еще 11 человек пострадали. Враг ударил по спальному району города.

В Конотопе на Сумщине в результате попадания российского беспилотника трое пострадавших. Среди них ребенок – 13-летний ребенок. У нее акубаротравма и острая реакция на стресс, сообщил городской голова Семенихин.

О том, что происходило 4 июня, читайте в трансляции: В США и России отреагировали на письмо Зеленского Путину. Хронология войны — день 1562

Ситуацией в Украине 3 июня можно ознакомиться в этом материале: Удар россиян по дому в Павлограде и последствия атаки на Днепр. Хронология войны — день 1561

О новостях и событиях 2 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Увеличение числа погибших в Киеве и угроза новой атаки. Хронология войны — день 1560