Дроны наведались в оккупированный Луганск. Пылает нефтебаза, обеспечивающая вражескую армию (фото и видео)

Атакованный объект важен для вражеской армии

В ночь на 5 июня в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. После них вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. OSINT-канал "КиберМука" подтверждает, что речь идет о нефтебазе в Луганске, которая уже подвергалась атакам.

Огонь после взрывов. Фото: Exilenova+

Возгорание масштабное. Фото: Exilenova+

Огонь, разгоревшийся после атаки, виден из разных районов оккупированного города. Также распространился густой чёрный дым. Момент попадания и его последствия показали очевидцы.

Россияне используют нефтебазу в Луганске для войны против Украины

Этот объект враг использует для снабжения горючим подразделений, действующих на территориях Луганской и Донецкой областей. Луганская нефтебаза — один из ключевых логистических объектов оккупационных войск на востоке Украины. Она участвует в накоплении и распределении дизельного горючего, смазочных масел и горюче-смазочных материалов для военной техники и транспортных колонн врага.

Громко было также в других оккупированных городах

Кроме Луганска, взрывы ночью раздавались и в оккупированных Донецке и Углегорске. По предварительным данным, в последнем загорелась электроподстанция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об атаке на Кронштадтскую базу в РФ 3 июня. Под ударом могли оказаться ракетные корабли.