Дрони навідалися у окупований Луганськ. Палає нафтобаза, що забезпечує ворожу армію (фото і відео)
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Атакований об'єкт важливий для ворожої армії
В ніч на 5 червня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після них спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. OSINT-канал "КіберБорошно" підтверджує, що йдеться про нафтобазу в Луганську, яка вже зазнавала атак.
Вогонь, що розгорівся після атаки, видно з різних районів окупованого міста. Також поширився густий чорний дим. Момент влучання та його наслідки показали очевидці.
Росіяни використовують нафтобазу у Луганську для війни проти України
Цей об'єкт ворог використовує для постачання пального підрозділам, які діють на територіях Луганської та Донецької областей. Луганська нафтобаза є одним із ключових логістичних об'єктів окупаційних військ на сході України. Вона бере участь у накопиченні та розподілі дизельного пального, мастил і паливно-мастильних матеріалів для військової техніки та транспортних колон ворога.
Гучно було також в інших окупованих містах
Окрім Луганська, вибухи вночі лунали й в окупованих Донецьку та Вуглегірську. За попередніми даними в останньому загорілась електропідстанція.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про атаку на Кронштадтську базу у РФ 3 червня. Під ударом могли бути ракетні кораблі.