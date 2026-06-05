Дрони навідалися у окупований Луганськ. Палає нафтобаза, що забезпечує ворожу армію (фото і відео)

Атакований об'єкт важливий для ворожої армії

В ніч на 5 червня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після них спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. OSINT-канал "КіберБорошно" підтверджує, що йдеться про нафтобазу в Луганську, яка вже зазнавала атак.

Вогонь після вибухів. Фото: Exilenova+

Займання масштабне. Фото: Exilenova+

Вогонь, що розгорівся після атаки, видно з різних районів окупованого міста. Також поширився густий чорний дим. Момент влучання та його наслідки показали очевидці.

Росіяни використовують нафтобазу у Луганську для війни проти України

Цей об'єкт ворог використовує для постачання пального підрозділам, які діють на територіях Луганської та Донецької областей. Луганська нафтобаза є одним із ключових логістичних об'єктів окупаційних військ на сході України. Вона бере участь у накопиченні та розподілі дизельного пального, мастил і паливно-мастильних матеріалів для військової техніки та транспортних колон ворога.

Гучно було також в інших окупованих містах

Окрім Луганська, вибухи вночі лунали й в окупованих Донецьку та Вуглегірську. За попередніми даними в останньому загорілась електропідстанція.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про атаку на Кронштадтську базу у РФ 3 червня. Під ударом могли бути ракетні кораблі.