У Запоріжжі загинула жінка через удар РФ, а на окупованій Донеччині вибухи. Хронологія війни - день 1563

5 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі пʼятниця, 5 червня. Росіяни не зменшують тиск на фронті, намагаючись просунутись на кількох напрямках. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський. Також спостерігається збільшення боїв на Лиманському напрямку. Тим часом президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну із закликом зустрітись особисто та закінчити війну.

Як проходить 1563-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Вуглегірську та Дебальцеве, окупована Донеччина, було чутно вибухи. Попередньо відомо, що у Вуглегірську було влучання в електропідстанцію. У центрі Донецьку пропало світло.

У Запоріжжі через російську атаку загинула жінка, ще 11 людей постраждало. Ворог вдарив по спальному району міста.

У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського безпілотника троє постраждалих. Серед них дитина 13-річна дитина. У неї акубаротравма і гостра реакція на стрес, повідомив міський голова Семеніхін.

Про те, що відбувалося 4 червня, читайте у трансляції: У США та Росії відреагували на лист Зеленського до Путіна. Хронологія війни — день 1562

Ситуацією в Україні 3 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар росіян по будинку в Павлограді та наслідки атаки на Дніпро. Хронологія війни — день 1561

Про новини та події 2 червня "Телеграф" розповідав тут: Збільшення кількості загиблих у Києві та загроза нової атаки. Хронологія війни — день 1560