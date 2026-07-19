Росіяни знову атакують Одесу, а через попередній удар загинула дитина. Хронологія війни – день 1607
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19 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 19 липня. Поки в українських містах тривають протести проти відставки Михайла Федорова, росіяни продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. Уже регулярними стали удари по цивільних суднах, а також підприємствах.
Як проходить 1607-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В Одесі пролунав вибух.
На Одещині через атаку росіян загинула дитина. В результаті удару по території спортивно-розважального комплексу поранення отримали шестеро людей.
Федорову можуть запропонувати посаду координатора з військових технологій. Одночасно обговорюється заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ, — джерела ZN.UA.
Близько 300 дронів летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.
Із ситуацією в Україні 18 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У росіян розбився вертоліт, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни – день 1606
Про новини та події 17 липня "Телеграф" розповідав тут: Призначення Зеленського та новий український перехоплювач "Циклоп". Хронологія війни – день 1605
Про те, що відбувається 16 липня, читайте у трансляції: Удар по Одесі та перше засідання нового премʼєра. Хронологія війни – день 1604