Росіяни знову атакують Одесу, а через попередній удар загинула дитина. Хронологія війни – день 1607

19 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 19 липня. Поки в українських містах тривають протести проти відставки Михайла Федорова, росіяни продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. Уже регулярними стали удари по цивільних суднах, а також підприємствах.

Як проходить 1607-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі пролунав вибух.

На Одещині через атаку росіян загинула дитина. В результаті удару по території спортивно-розважального комплексу поранення отримали шестеро людей.

Федорову можуть запропонувати посаду координатора з військових технологій. Одночасно обговорюється заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ, — джерела ZN.UA.

Близько 300 дронів летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Із ситуацією в Україні 18 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У росіян розбився вертоліт, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни – день 1606

Про новини та події 17 липня "Телеграф" розповідав тут: Призначення Зеленського та новий український перехоплювач "Циклоп". Хронологія війни – день 1605

Про те, що відбувається 16 липня, читайте у трансляції: Удар по Одесі та перше засідання нового премʼєра. Хронологія війни – день 1604