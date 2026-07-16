Вибухи у Сумах та посилення тиску росіян на фронті. Хронологія війни – день 1604
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16 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 16 липня. Російські війська посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 235 бойових зіткнень. Також не припиняються атаки на українські міста, зокрема вже понад 5 днів ворог обстрілює Одесу. Але регулярно вибухи чутно ще у Запоріжжі, Харкові та Сумах.
Як проходить 1604-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Сумах було чутно вибухи.
Сергій Бескрестнов (Флеш) також повідомив, що більше не є радником міністра оборони Федорова. Він звернувся до розробників та військових і заявив, що відтепер не зможе їм "нічим допомогти на рівні Міністерства оборони".
"У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу", — написав Флеш
Із ситуацією в Україні 15 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Федоров підтвердив своє звільнення, а Україна випробувала нову ракету. Хронологія війни – день 1603
Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602
Про те, що відбувається 13 липня, читайте у трансляції: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601