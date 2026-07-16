Вибухи у Сумах та посилення тиску росіян на фронті. Хронологія війни – день 1604

16 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 16 липня. Російські війська посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 235 бойових зіткнень. Також не припиняються атаки на українські міста, зокрема вже понад 5 днів ворог обстрілює Одесу. Але регулярно вибухи чутно ще у Запоріжжі, Харкові та Сумах.

Як проходить 1604-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах було чутно вибухи.

Сергій Бескрестнов (Флеш) також повідомив, що більше не є радником міністра оборони Федорова. Він звернувся до розробників та військових і заявив, що відтепер не зможе їм "нічим допомогти на рівні Міністерства оборони".

"У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу", — написав Флеш

Із ситуацією в Україні 15 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Федоров підтвердив своє звільнення, а Україна випробувала нову ракету. Хронологія війни – день 1603

Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602

Про те, що відбувається 13 липня, читайте у трансляції: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601