Росіяни вдарили по судну з громадянами Азербайджану. Хронологія війни – день 1603
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15 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 15 липня. Російські війська продовжують атакувати Одесу, бʼючи по інфраструктурі та цивільним суднам. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою: окупанти зосереджують зусилля на Донеччині.
Як проходить 1603-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Радник глави Міноборони пояснив, чому тривога вмикається після прильотів.
"Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску.
Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися.
Також часто трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути", — написав Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Біля берегів Одеси атакували судно, на борту якого було 11 громадян Азербайджану. Більшість членів екіпажу евакуювали на берег, їхній стан оцінюється як задовільний, повідомили в МЗС Азербайджану. Капітан судна, також громадянин Азербайджану, вважається зниклим, його пошуки продовжуються.
Тим часом майже 300 українських БпЛА прямо атакують територію РФ та тимчасово окуповані території, — монітори.
Із ситуацією в Україні 14 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602
Про новини та події 13 липня "Телеграф" розповідав тут: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601
Про те, що відбувається 12 липня, читайте у трансляції: Приліт в Одесі та проблеми з новим пакетом санкцій проти Росії. Хронологія війни – день 1600