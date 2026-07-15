Росіяни вдарили по судну з громадянами Азербайджану. Хронологія війни – день 1603

15 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 15 липня. Російські війська продовжують атакувати Одесу, бʼючи по інфраструктурі та цивільним суднам. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою: окупанти зосереджують зусилля на Донеччині.

Як проходить 1603-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Радник глави Міноборони пояснив, чому тривога вмикається після прильотів.

"Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску.

Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися.

Також часто трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути", — написав Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Біля берегів Одеси атакували судно, на борту якого було 11 громадян Азербайджану. Більшість членів екіпажу евакуювали на берег, їхній стан оцінюється як задовільний, повідомили в МЗС Азербайджану. Капітан судна, також громадянин Азербайджану, вважається зниклим, його пошуки продовжуються.

Тим часом майже 300 українських БпЛА прямо атакують територію РФ та тимчасово окуповані території, — монітори.

Напрямок руху дронів на карті

Із ситуацією в Україні 14 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602

Про новини та події 13 липня "Телеграф" розповідав тут: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601

Про те, що відбувається 12 липня, читайте у трансляції: Приліт в Одесі та проблеми з новим пакетом санкцій проти Росії. Хронологія війни – день 1600