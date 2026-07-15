Россияне ударили по судну с гражданами Азербайджана. Хронология войны – день 1603

15 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 15 июля. Российские войска продолжают атаковать Одессу, ударяя по инфраструктуре и гражданским судам. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной: оккупанты сосредотачивают усилия на Донбассе.

Как проходит 1603-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Советник главы Минобороны объяснил, почему тревога включается после прилетов.

"Вся информация о запусках или подготовке к запуску поступает к нам от партнеров. Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не надо быть слишком разумным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска.

Ракета долетает до Киева через 2–4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои происходят, и сигнал тревоги может опоздать.

Также часто бывают случаи, когда тревога есть, а запуска нет. Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующих запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть", — написал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

У берегов Одессы атаковали судно, на борту которого находились 11 граждан Азербайджана. Большинство членов экипажа эвакуировали на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в МИД Азербайджана. Капитан судна, также гражданин Азербайджана, считается пропавшим, его поиски продолжаются.

Тем временем почти 300 украинских БпЛА прямо атакуют территорию РФ и временно оккупированные территории, — мониторы.

Направление движения дронов на карте

Ситуацией в Украине 14 июля можно ознакомиться в этом материале: Попадание ракеты в Одессе и взрывы в Запорожье. Хронология войны – день 1602

О новостях и событиях 13 июля "Телеграф" рассказывал: Успехи ВСУ на фронте и прилет по составу БК в Донецке. Хронология войны – день 1601

О происходящем 12 июля читайте в трансляции: Прилет в Одессе и проблемы с новым пакетом санкций против России. Хронология войны – день 1600