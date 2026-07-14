Россияне атакуют пригород Харькова и отбиваются от украинских дронов. Хронология войны – день 1602

14 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 14 июля. Российские войска продолжают давление на фронте и не прекращают атаки на украинские города. В частности, под ударом оказывается гражданская инфраструктура.

Как проходит 1602-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Пригород Харькова находится под массированной атакой вражеских БпЛА.

В Одессе были слышны взрывы.

Тем временем во временно оккупированном Мелитополе Запорожская область и Мариуполе Донецкая область слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

Ситуацией в Украине 13 июля можно ознакомиться в этом материале: Успехи ВСУ на фронте и прилет по складу БК в Донецке. Хронология войны – день 1601

О новостях и событиях 12 июля "Телеграф" рассказывал: Прилет в Одессе и проблемы с новым пакетом санкций против России. Хронология войны – день 1600

О происходящем 11 июля читайте в трансляции: Зеленский анонсировал проверки после взрывов в Вишневом, а в Сумах еще больше жертв. Хронология войны — день 1599