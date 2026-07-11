Россия давит на Славянском направлении и атакует БпЛА. Хронология войны — день 1599

11 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 11 июля. Бои на фронте продолжаются — только на минувшие сутки произошло более 200 боевых столкновений, большинство из которых зафиксировали на Славянском и Покровском направлениях. В Украине готовится трансформация штурмовых сил, появились Объединенные силы быстрого реагирования ВСУ и командование дальнобойного влияния на Россию.

Как проходит 1599-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ситуация условно тихая, признаков подготовки массированных обстрелов в ближайшее время нет, в Запорожье есть вражеские беспилотники, зафиксированы пуски с южного направления.

О новостях и событиях 10 июля "Телеграф" рассказывал: Создание Объединенных сил быстрого реагирования ВСУ, удар по Одесчине. Хронология войны — день 1598

О происходящем 9 июля читайте в трансляции: Зеленский о прилете в Вишневом и ракетах для Patriot от США. Хронология войны — день 1597

С ситуацией в Украине 8 июля можно ознакомиться в этом материале: Прилеты в Харькове и визит Трампа в Украину. Хронология войны — день 1596