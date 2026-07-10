Мощные взрывы в Мелитополе и последствия обстрела Одесской области. Хронология войны — день 1598

10 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 10 июля. Российские войска усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 233 боевых столкновения. Не прекращаются и атаки на украинские города, под прицелом гражданская инфраструктура, в частности АЗС.

Как проходит 1598-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Мелитополе были слышны мощные взрывы. Предварительно известно, что около 400 дронов полетели атаковать территорию России и ТОТ.

Направление движения дронов

В Одесской области в результате вражеских обстрелов произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий, – ОГА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Пожар в Одесской области по прилету

О происходящем 9 июля читайте в трансляции: Зеленский о прилете в Вишневом и ракетах для Patriot от США. Хронология войны — день 1597

С ситуацией в Украине 8 июля можно ознакомиться в этом материале: Прилеты в Харькове и визит Трампа в Украину. Хронология войны — день 1596

О новостях и событиях 7 июля "Телеграф" рассказывал здесь: У Путина упомянули ядерку, а украинцев предупредили о сильных обстрелах. Хронология войны — день 1595