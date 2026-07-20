Дрони влаштували запальну ніч у окупованому Криму. Під удар потрапила Ялта та не тільки (фото і відео)

Жителі півострова інформують про перебої зі світлом

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В ніч на понеділок, 20 липня, безпілотники масштабно атакували окупований Крим. Вибухи лунали в Алушті, Ялті, Феодосії та Керчі.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", попередньо в Алушті міг бути приліт в електропідстанцію ПС 110/10 кВ "Алушта" в районі очисних споруд. За даними місцевих жителів, після вибуху у місті зникло світло.

Крім того (дані не підтверджено) був приліт у військову частину прикордонної служби ФСБ у районі селища Семидвір'я.

Гучно було також у Ялті, курортне місто перебувало під масованою атакою. Після вибуху там виникла потужна пожежа на пагорбі Дарсан. За попередніми даними, уражено об'єкт енергетики. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом.

Після атаки БПЛА у Ялті виникла пожежа. Фото: Exilenova+

Попередньо, уражено енергетичний об'єкт. Фото: Exilenova+

Пожежа на Дарсані. Фото: Крымский ветер

Крім того, місцеві пабліки писали про вибухи в районі Балаклавської теплоелектростанції. На тлі атаки окупанти перекривали рух Кримським мостом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 20 липня Підмосков'я атакували сотні дронів. Уражено щонайменше три важливі об'єкти у Московській області — знову логістичний комплекс Wildberries, один із найбільших індустріально-логістичних парків в Росії та нафтобазу.