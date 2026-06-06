Дроны летят атаковать Россию, а в Сумах взрывы. Хронология войны — день 1564

6 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 6 июня. Российские войска стабильно продолжают давить на фронте. За прошедшие сутки больше всего боев произошло на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях. В то же время новые сутки начинаются с дроновых атак.

Как проходит 1564-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах на фоне атаки дронов слышны взрывы.

Около 300 украинских БПЛА прямо сейчас летят по тыловым регионам РФ. В Мариуполе был слышен взрыв.

Дроны летят на Россию — карта

О происходящем 5 июня читайте в трансляции: В Крыму прекращается продажа бензина, а в Харькове взрыв. Хронология войны — день 1563

Ситуацией в Украине 4 июня можно ознакомиться в этом материале: В США и России отреагировали на письмо Зеленского Путину. Хронология войны — день 1562

О новостях и событиях 3 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Удар россиян по дому в Павлограде и последствия атаки на Днепр. Хронология войны — день 1561