Чем известен раненый на фронте экс-нардеп Тягнибок: в каком он состоянии (фото, видео)

Политик служит в ВСУ с 2022

Подполковник и экс-нардеп Олег Тягнибок получил ранения на фронте в результате удара вражеским дроном. У него контузия и сотрясение мозга.

Об этом сообщил старший лейтенант, заместитель командира роты батальона Тимур Кныш. Заметим, что по состоянию на 10:30 это сообщение было удалено.

Известно, что Тягнибок — командир батальона беспилотных систем 128-й бригады "Дике Поле". Дрон атаковал авто военного с собратьями во время передвижения по территории гарнизона — FPV попал прямо в машину. Мастерство водителя и быстрота передвижения спасла жизнь бойцам.

"Слава Богу, что эта новость стала, я бы сказал, горькой, но не трагической. Хорошая контузия со всеми последствиями — это и баротравмы, и сотрясение. Но человек все же жив, выжил, оказали медицинскую помощь. Мы сейчас следим за его здоровьем", — сказал Кныш.

Кроме того, через час после новостей о ранении Тягнибока на его странице в Instagram появилось видео о службе в направлении Степногорск-Каменское. Однако публиковал ли его непосредственно военный или это работа менеджера — неизвестно.

Сообщение Тягнибока

Кто такой Тягнибок

Олег Тягнибок — глава партии ВО "Свобода" и бывший народный депутат Украины. С началом полномасштабного вторжения он отправился служить в ВСУ, приостановив политическую деятельность партии на время военного положения.

Главные факты:

После 24 февраля 2022 года стал добровлецем на фронте. Имеет звание подполковника ВСУ и возглавляет батальон беспилотных систем (БПС) "Дике Поле" в составе 128-й отдельной бригады. Выполняет боевые задания на Запорожском направлении.

Олег Тягнибок

Являлся народным депутатом Украины III, IV и VII созывов. Дважды баллотировался в президенты Украины (в 2010 и 2014 годах).

Принимал активное участие в Помаранчевой революции, а зимой 2013-2014 годов стал одним из трех ключевых лидеров Евромайдана (вместе с Виталием Кличко и Арсением Яценюком). Тогда его главным лозунгом было "Украина будет украинская или ее не будет".

Родился Тягнибок 7 ноября 1968 во Львове. По первому образованию – медик (хирург, уролог), в студенческие годы работал санитаром и медбратом. Также имеет высшее юридическое образование.

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