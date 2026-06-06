Чим відомий екснардеп Тягнибок, якого поранило на фронті: в якому він стані (фото, відео)

Політик служить у ЗСУ з 2022

Підполковник та екснардеп Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок удару ворожим дроном. Він отримав контузію та струс мозку.

Про це повідомив старший лейтенант, заступник командира роти батальйону Тимур Книш. Зауважимо, що станом на 10:30 цей допис видалили.

Відомо, що Тягнибок є командиром батальйону безпілотних систем 128-ї бригади "Дике Поле". Дрон атакував ато військового з побратимами під час пересування по території гарнізону — FPV влучив просто в машину. Майстерність водія та швидкість пересування врятувала життя бійцям.

"Дякувати Богові, що ця новина стала, я би сказав, гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива, вижила, надали медичну допомогу. Ми зараз слідкуємо за його здоров'ям", — сказав Книш.

Окрім того, через годину після новин про поранення Тягнибока на його сторінці в Instagram з'явилось відео про службу на напрямку Степногірськ-Кам'янське. Однак чи публікував його безпосередньо військовий чи це робота менеджера — невідомо.

Допис Тягнибока

Хто такий Тягнибок

Олег Тягнибок — голова партії ВО "Свобода" та колишній народний депутат України. З початком повномасштабного вторгнення він пішов служити до ЗСУ, призупинивши політичну діяльність партії на час воєнного стану.

Головні факти:

Після 24 лютого 2022 став добровлецем на фронті. Має звання підполковника ЗСУ та очолює батальйон безпілотних систем (БпС) "Дике Поле" у складі 128-ї окремої бригади. Виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Олег Тягнибок

Був народним депутатом України III, IV та VII скликань. Двічі балотувався на посаду Президента України (у 2010 та 2014 роках).

Брав активну учаться у Помаранчевій революції, а взимку 2013–2014 років став одним із трьох ключових лідерів Євромайдану (разом із Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком). Тоді його головним гаслом було "Україна буде українською або її не буде".

Народився Тягнибок 7 листопада 1968 року у Львові. За першою освітою — медик (хірург, уролог), у студентські роки працював санітаром та медбратом. Також має вищу юридичну освіту.

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