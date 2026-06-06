Кронштадт снова в огне: куда попали беспилотники в Ленинградской области (фото и видео)
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С предыдущей атаки прошло всего три дня
В ночь на субботу, 6 июня, Ленинградскую область России атаковали беспилотники. Взрывы снова прогремели в Кронштадте, который был атакован 3 июня, возникло несколько очагов возгораний.
Об атаке сообщает Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, есть прилет в районе Кронштадтского морского завода. По другим данным, под удар мог попасть кадетский корпус.
На публикуемых очевидцами кадрах можно увидеть задымление после взрывов. Губернатор Ленинградской области сообщил о 25 якобы сбитых беспилотниках. Вражеская ПВО работала и над Санкт-Петербургом.
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Кронштадт – база Балтийского флота и морской завод
Это город на острове Котлин, входящий в Санкт-Петербург. Кронштадт – одна из двух главных баз Балтийского флота РФ. Военно-морская база и стоянка кораблей расположены непосредственно в черте города. В Кронштадте в основном базируется около 20-25 постоянных боевых единиц и катеров, а также несколько десятков вспомогательных судов обеспечения.
Также там расположен Кронштадтский морской завод – одно из крупнейших судоремонтных предприятий России. Он занимается ремонтом и модернизацией боевых кораблей российского флота.
Как сообщал "Телеграф", 3 июня украинские дроны поразили в Кронштадте носитель ракет корвет "Бойкий". Также они подожгли нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.