Кронштадт снова в огне: куда попали беспилотники в Ленинградской области (фото и видео)

С предыдущей атаки прошло всего три дня

В ночь на субботу, 6 июня, Ленинградскую область России атаковали беспилотники. Взрывы снова прогремели в Кронштадте, который был атакован 3 июня, возникло несколько очагов возгораний.

Об атаке сообщает Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, есть прилет в районе Кронштадтского морского завода. По другим данным, под удар мог попасть кадетский корпус.

Дым над Финским заливом. Фото: Exilenova+

Можно увидеть несколько очагов возгорания. Фото: Exilenova+

Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

На публикуемых очевидцами кадрах можно увидеть задымление после взрывов. Губернатор Ленинградской области сообщил о 25 якобы сбитых беспилотниках. Вражеская ПВО работала и над Санкт-Петербургом.

Так выглядит Кронштадт после атаки. Фото: Exilenova+

Местные делятся яркими кадрами. Фото: Exilenova+

Черный дым покрывает город. Фото: Exilenova+

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Кронштадт – база Балтийского флота и морской завод

Это город на острове Котлин, входящий в Санкт-Петербург. Кронштадт – одна из двух главных баз Балтийского флота РФ. Военно-морская база и стоянка кораблей расположены непосредственно в черте города. В Кронштадте в основном базируется около 20-25 постоянных боевых единиц и катеров, а также несколько десятков вспомогательных судов обеспечения.

Также там расположен Кронштадтский морской завод – одно из крупнейших судоремонтных предприятий России. Он занимается ремонтом и модернизацией боевых кораблей российского флота.

Как сообщал "Телеграф", 3 июня украинские дроны поразили в Кронштадте носитель ракет корвет "Бойкий". Также они подожгли нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.