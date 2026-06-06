Укр

Кронштадт снова в огне: куда попали беспилотники в Ленинградской области (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
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Над Финским заливом снова поднялся дым Новость обновлена 06 июня 2026, 07:11
Над Финским заливом снова поднялся дым. Фото 22 ОМБр/коллаж Телеграф

С предыдущей атаки прошло всего три дня

В ночь на субботу, 6 июня, Ленинградскую область России атаковали беспилотники. Взрывы снова прогремели в Кронштадте, который был атакован 3 июня, возникло несколько очагов возгораний.

Об атаке сообщает Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, есть прилет в районе Кронштадтского морского завода. По другим данным, под удар мог попасть кадетский корпус.

Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Дым над Финским заливом. Фото: Exilenova+
Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Можно увидеть несколько очагов возгорания. Фото: Exilenova+
Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

На публикуемых очевидцами кадрах можно увидеть задымление после взрывов. Губернатор Ленинградской области сообщил о 25 якобы сбитых беспилотниках. Вражеская ПВО работала и над Санкт-Петербургом.

Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Так выглядит Кронштадт после атаки. Фото: Exilenova+
Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Местные делятся яркими кадрами. Фото: Exilenova+
Кронштадт атаковали дроны 6.06.2026
Черный дым покрывает город. Фото: Exilenova+

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Кронштадт – база Балтийского флота и морской завод

Это город на острове Котлин, входящий в Санкт-Петербург. Кронштадт – одна из двух главных баз Балтийского флота РФ. Военно-морская база и стоянка кораблей расположены непосредственно в черте города. В Кронштадте в основном базируется около 20-25 постоянных боевых единиц и катеров, а также несколько десятков вспомогательных судов обеспечения.

Также там расположен Кронштадтский морской завод – одно из крупнейших судоремонтных предприятий России. Он занимается ремонтом и модернизацией боевых кораблей российского флота.

Как сообщал "Телеграф", 3 июня украинские дроны поразили в Кронштадте носитель ракет корвет "Бойкий". Также они подожгли нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Теги:
#Кронштадт #Атака #Беспилотники