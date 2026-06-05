Россия атаковала завод детского питания под Киевом. Много погибших и пострадавших (фото и видео)

Под завалами могут быть люди

Россияне ударили по предприятию "Яготинское для детей" в Броварском районе Киевской области. Погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, сначала было известно об одном погибшем и четырех пострадавших. По состоянию на 10:55 количество пострадавших достигло семи людей. Под завалами могут быть еще люди.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, под ними могут находиться еще два человека", — информирует глава ОВА.

Калашник не уточнил название предприятия, по которому ударил враг, лишь отметил, что это гражданское предприятие пищевой промышленности. По данным Telegram-канала "Реальный Киев", под удар попал завод "Яготинское для детей", расположенный в селе Згуровка. Это подтверждает и фото спасателей.

В ГСЧС уточнили, что под ударом оказалось админздание, возник пожар. Частично разрушены конструкции.

Разрушения существенные. Фото: ГСЧС

На месте работают спасатели. Фото: ГСЧС

Поврежденное здание. Фото: ГСЧС

Возник пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают конструкции. Фото: ГСЧС

В небо поднимается дым. Фото: ГСЧС

"Яготинское для детей" — уникальный завод

Это уникальный для Украины отдельно стоящий специализированный завод по производству детского молочного питания, расположенный в экологически чистом районе Киевской области в селе Згуровка Броварского района. Продукцию для малышей производят с помощью оборудования из Швеции, Италии, Германии, Израиля, Болгарии и других стран.

Под торговой маркой "Яготинское для детей" выпускается полный ассортимент молочной продукции для детей от 6 месяцев. Производитель придерживается украинских и международных стандартов качества, его продукция учитывает вкусовые предпочтения малышей.

Завод "Яготинское для детей" Фото: yagotynkids.com.ua

Продукция завода изготавливается из фермерского молока экстра сорта с добавлением натуральных фруктовых, овощных и ягодных наполнителей. В ней нет консервантов, синтетических красителей или каких-либо вредных пищевых добавок.

Завод производит продукцию для детей. Фото yagotynkids.com.ua

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