Росія атакувала завод дитячого харчування під Києвом. Багато загиблих та постраждалих (фото і відео)

Під завалами можуть бути люди

Росіяни вдарили по підприємству "Яготинське для дітей" у Броварському районі Київської області. Загинуло четверо людей, ще семеро постраждали.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, спочатку було відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих. Станом на 10:55 відомо про сімох постраждалих. Під завалами можуть ще бути люди.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей", — інформує глава ОВА.

Калашник не уточнив назву підприємства, по якому вдарив ворог, лише наголосив, що це — цивільне підприємство харчової промисловості. За даними Telegram-каналу "Реальний Київ", під удар потрапив завод "Яготинське для дітей", що розташований у селі Згурівка. Це підтверджує й фото рятувальників.

У ДСНС уточнили, що під ударом опинилася адмінбудівля, виникла пожежа. Частково зруйновані конструкції.

Руйнування суттєві. Фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники. Фото: ДСНС

Пошкоджена будівля. Фото: ДСНС

Виникла пожежа. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають конструкції. Фото: ДСНС

В небо здіймається дим. Фото: ДСНС

"Яготинське для дітей" — унікальний завод

Це унікальний для України окремо розміщений спеціалізований завод з виробництва дитячого молочного харчування, розташований в екологічно чистому районі Київської області у селі Згурівка Броварського району. Продукцію для малюків виробляють за допомогою обладнання зі Швеції, Італії, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії та інших країн.

Під торговою маркою "Яготинське для дітей" випускається повний асортимент молочної продукції для малят від 6 місяців. Виробник дотримується українських і міжнародних стандартів якості, його продукція враховує смакові уподобання малечі.

Завод "Яготинське для дітей" Фото: yagotynkids.com.ua

Продукція заводу виробляється з фермерського молока екстра ґатунку з додаванням натуральних фруктових, овочевих і ягідних наповнювачів. В ній немає консервантів, синтетичних барвників або будь-яких шкідливих харчових добавок.

Завод виробляє продукцію для малюків. Фото yagotynkids.com.ua

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