Кронштадт знову у вогні: куди поцілили безпілотники у Ленінградській області (фото і відео)

Від попередньої атаки минуло лише три дні

В ніч на суботу, 6 червня, Ленінградську область Росії атакували безпілотники. Вибухи знову пролунали у Кронштадті, який зазнав атаки 3 червня, виникло кілька осередків займань.

Про атаку повідомляє Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, є приліт у районі Кронштадтського морського заводу. За іншими даними, під удар міг потрапити кадетський корпус.

Дим над Фінською затоко. Фото: Exilenova+

Можна побачити кілька осередків займання. Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку. Фото: Exilenova+

На кадрах, що публікують очевидці, можна побачити задимлення після вибухів. Губернатор Ленінградської області повідомив про 25 нібито збитих безпілотників. Ворожа ППО працювала й над Санкт-Петербургом.

Так виглядає Кронштадт після атаки. Фото: Exilenova+

Місцеві діляться яскравими кадрами. Фото: Exilenova+

Чорний дим накриває місто. Фото: Exilenova+

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Кронштадт — база Балтійського флоту та морський завод

Це — місто на острові Котлін, що входить до Санкт-Петербурга. Кронштадт — одна з двох головних баз Балтійського флоту РФ. Військово-морська база та стоянка кораблів розташовані безпосередньо в межах міста. У Кронштадті здебільшого базується близько 20–25 постійних бойових одиниць і катерів, а також кілька десятків допоміжних суден забезпечення.

Також там розташовано Кронштадтський морський завод — одне з найбільших судноремонтних підприємств Росії. Він займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту.

Як повідомляв "Телеграф", 3 червня українські дрони уразили у Кронштадті носій ракет корвет "Бойкий". Також вони підпалили нафтовий термінал у Петербурзі.