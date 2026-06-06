Кронштадт знову у вогні: куди поцілили безпілотники у Ленінградській області (фото і відео)
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Від попередньої атаки минуло лише три дні
В ніч на суботу, 6 червня, Ленінградську область Росії атакували безпілотники. Вибухи знову пролунали у Кронштадті, який зазнав атаки 3 червня, виникло кілька осередків займань.
Про атаку повідомляє Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, є приліт у районі Кронштадтського морського заводу. За іншими даними, під удар міг потрапити кадетський корпус.
На кадрах, що публікують очевидці, можна побачити задимлення після вибухів. Губернатор Ленінградської області повідомив про 25 нібито збитих безпілотників. Ворожа ППО працювала й над Санкт-Петербургом.
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Кронштадт — база Балтійського флоту та морський завод
Це — місто на острові Котлін, що входить до Санкт-Петербурга. Кронштадт — одна з двох головних баз Балтійського флоту РФ. Військово-морська база та стоянка кораблів розташовані безпосередньо в межах міста. У Кронштадті здебільшого базується близько 20–25 постійних бойових одиниць і катерів, а також кілька десятків допоміжних суден забезпечення.
Також там розташовано Кронштадтський морський завод — одне з найбільших судноремонтних підприємств Росії. Він займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту.
Як повідомляв "Телеграф", 3 червня українські дрони уразили у Кронштадті носій ракет корвет "Бойкий". Також вони підпалили нафтовий термінал у Петербурзі.