Дрони летять атакувати Росію, а у Сумах вибухи. Хронологія війни - день 1564

6 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 6 червня. Російські війська стабільно продовжують тиснути на фронті. За минулу добу найбільше боїв сталось на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Водночас нова доба починається з дронових атак.

Як проходить 1564-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах на тлі атаки дронів чутно вибухи.

Близько 300 українських БпЛА прямо зараз летять по тилових регіонах РФ. У Маріуполі було чутно вибух.

Дрони летять на Росію - карта

Про те, що відбувалося 5 червня, читайте у трансляції: У Криму припиняється продаж бензину, а у Харкові вибух. Хронологія війни — день 1563

Ситуацією в Україні 4 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У США та Росії відреагували на лист Зеленського до Путіна. Хронологія війни — день 1562

Про новини та події 3 червня "Телеграф" розповідав тут: Удар росіян по будинку в Павлограді та наслідки атаки на Дніпро. Хронологія війни — день 1561