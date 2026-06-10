Дрони летять атакувати Росію, а на окупованих територіях вибухи. Хронологія війни - день 1568

10 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 10 червня. Російський наступ на фронті триває, хоча за минулу добу кількість боїв скоротилась до 180. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом окупанти не припиняють і дронових атак на українські міста.

Як проходить 1568-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У напрямку Росії летять дрони. Тим часом на окупованих територіях — Генічеськ, Іловайськ, Луганськ — чутно вибухи.

Напрямок руху дронів

Про новини та події 9 червня "Телеграф" розповідав тут: Допомога від Німеччини та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1567

Про те, що відбувалося 8 червня, читайте у трансляції: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером, а у Запоріжжі вибухи. Хронологія війни — день 1566

Ситуацією в Україні 7 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем, а росіяни вбили поліцейського дроном. Хронологія війни — день 1565