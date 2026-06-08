Вибух у Дніпрі та деталі про наслідки атаки на Чонгарський міст. Хронологія війни - день 1566

8 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 8 червня. Російський тиск на фронті не згасає, адже окупанти намагаються просунутись на Донеччині та у Запорізькій області. Тим часом нова доба починається з дронових атак ворога.

Як проходить 1566-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі було чутно вибух. Попередньо відомо про атаку дронів.

Удар по Чонгарському мосту залишив росіян без пального для позицій дронщиків, — 1 ОШП.

Українські військові розповіли деталі удару по переправі в Чонгарі. За словами командира 475 ОШП "Code 9.2" Олександра "Флінта" Настенко, цей міст був одним із ключових шляхів для перекидання особового складу, боєприпасів і палива на Гуляйпільський напрямок.

Дмитро "Перун" Філатов, командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла, заявив, що удар мав заблокувати підвезення паливно-мастильних матеріалів для 37-ї мотострілецької бригади РФ.

За словами військових, після влучання в плитах мосту утворилися великі пробоїни, а ремонт конструкції може вимагати значного обсягу робіт. У перехопленні російський військовий скаржиться, що через удар зірвалося очікуване постачання пального, а командування шукає винних.

Про новини та події 7 червня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем, а росіяни вбили поліцейського дроном. Хронологія війни — день 1565

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у трансляції: Обстріл траси Харків-Суми та чутки про новий пакет допомоги від НАТО. Хронологія війни — день 1564

Ситуацією в Україні 5 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Криму припиняється продаж бензину, а у Харкові вибух. Хронологія війни — день 1563