Росіяни вдарили по зупинці в Запоріжжі: багато постраждалих та є загиблі

На місці влучання працюють усі потрібні служби

У понеділок, 8 червня, ввечері Росія атакувала Запоріжжя. Один з "шахедів", який було скеровано на місто, влучив просто в зупинку.

У мережі вже показали момент падіння дрона. Канали повідомляють, що є загиблі та десятки поранених.

"У Запоріжжі "шахед" прилетів прямо по зупинці: 2 особи загинули, 15 отримали поранення", — йдеться у повідомлені.

Атаку по зупинці в Запоріжжі вже підтвердив Іван Федоров, голова ОВА. За його словами, ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя. На місці працюють усі потрібні служби. У місті досі зберігається загроза повторного обстрілу, людей закликають перебувати у безпечних місцях.

"Через ворожу атаку тимчасово перекрито рух автомобілів по вул.Сорочинська", — повідомила райадміністрація.

У мережі вже показали фото уламків "шахеда", який атакував зупинку. За словами місцевих, вони валяються біля епіцентру вибуху.

Шахед атакував зупинку в Запоріжжі

Нагадаємо, що на початку червня Росія атакувала Дніпро. Тоді ворог використав касетні боєприпаси. Обстріл в ніч на 2 червня забрав життя щонайменше одинадцяти людей. За словами мера Бориса Філатова, росіяни навмисно б'ють касетними боєприпасами, "щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 31 травня Росія завдала удару по Дніпру. Внаслідок атаки у місті спалахнула масштабна пожежа. Одне з найбільших вантажних відділень, яке працювало як розподільчий центр, згоріло вщент.