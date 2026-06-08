Россияне ударили по остановке в Запорожье: много пострадавших и есть погибшие (обновлено)

На месте попадания работают все необходимые службы

В понедельник, 8 июня, вечером Россия атаковала Запорожье. Один из "шахедов", направленный на город, попал прямо в остановку.

В сети уже показали момент падения дрона. Каналы сообщают, что есть погибшие и десятки раненых. Среди раненых двое детей. Братья 11 и 13 лет получили травмы. Мальчикам оказана медицинская помощь.

"В Запорожье "шахед" прилетел прямо по остановке: 2 человека погибли, 15 получили ранения", — говорится в сообщении.

В ЗОВА уже показали последствия атаки на Запорожье. Как видно на фото, значительные разрушения получили и магазины, которые были рядом с остановкой.

Один из магазинов после взрыва в Запорожье. Фото: ЗОВА

Последствия атаки в Запорожье. Фото: ЗОВА

Один из магазинов после взрыва в Запорожье. Фото: ЗОВА

Последствия атаки в Запорожье. Фото: ЗОВА

Атаку по остановке в Запорожье уже подтвердил глава ОВА Иван Федоров. По его словам, враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья. На месте работают все необходимые службы. В городе до сих пор сохраняется угроза повторного обстрела, людей призывают находиться в безопасных местах.

"Из-за вражеской атаки временно перекрыто движение автомобилей по ул.Сорочинская", — сообщила райадминистрация.

В сети уже показали фото обломков "шахеда", атаковавшего остановку. По словам местных, они валяются у эпицентра взрыва.

Шахед атаковал остановку в Запорожье

Напомним, что в начале июня Россия атаковала Днепр. Тогда враг использовал кассетные боеприпасы. Обстрел в ночь на 2 июня унес жизни по меньшей мере одиннадцати человек. По словам мэра Бориса Филатова, россияне намеренно бьют кассетными боеприпасами, "чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 31 мая Россия нанесла удар по Днепру. В результате атаки в городе вспыхнул масштабный пожар. Одно из крупнейших грузовых отделений, работавшее как распределительный центр, сгорело дотла.