Взрыв в Днепре и подробности о последствиях атаки на Чонгарский мост. Хронология войны — день 1566

8 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре понедельник, 8 июня. Российское давление на фронте не угасает, ведь оккупанты пытаются продвинуться на Донетчине и в Запорожской области. Тем временем новые сутки начинаются с дроновых атак врага.

Как проходит 1566-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре был слышен взрыв. Предварительно известно об атаке дронов.

Удар по Чонгарскому мосту оставил россиян без горючего для позиций дронщиков — 1 ОШП.

Украинские военные рассказали о деталях удара по переправе в Чонгаре. По словам командира 475 ОШП "Code 9.2" Александра "Флинта" Настенко, этот мост был одним из ключевых путей для опрокидывания личного состава, боеприпасов и топлива на Гуляйпольское направление.

Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1 ОШП им. Дмитрий Коцюбайло, заявил, что удар должен был заблокировать подвоз горюче-смазочных материалов для 37-й мотострелковой бригады РФ.

По словам военных, после попадания в плиты моста образовались большие пробоины, а ремонт конструкции может потребовать значительного объема работ. В перехвате российский военный жалуется, что из-за удара сорвались ожидаемые поставки горючего, а командование ищет виновных.

О новостях и событиях 7 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем, а россияне убили полицейского дроном. Хронология войны — день 1565

О происходящем 6 июня читайте в трансляции: Обстрел трассы Харьков-Сумы и слухи о новом пакете помощи от НАТО. Хронология войны — день 1564

Ситуацией в Украине 5 июня можно ознакомиться в этом материале: В Крыму прекращается продажа бензина, а в Харькове – взрыв. Хронология войны — день 1563