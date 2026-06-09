Взрывы на оккупированных территориях и пожар на нефтебазе в РФ. Хронология войны — день 1567

9 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре вторник, 9 июня. Российские войска усилили давление на фронте. Больше всего боев произошло на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Также оккупанты немало атакуют на Славянском и Лиманском отрезках фронта. Тем временем на дипломатическом треке наблюдается определенное оживление. Ведь, кроме обсуждения требований европейцев по мирному соглашению для Украины, появилась информация о разговоре Владимира Зеленского с представителями Трампа в переговорах с РФ.

Как проходит 1567-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Донецке и Джанкое (Крым) слышен взрыв.

Нефтебаза "Грушовая" в Новороссийске подверглась повторной атаке, на месте бурлит пожар. Тем временем дроновая опасность также в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областях, на Кубани, в и.о. Крыма, а также на и. Донбассе и Луганщине.

Взрыв на нефтяной базе

Взрыв на нефтебазе

О новостях и событиях 8 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером, а в Запорожье взрывы. Хронология войны — день 1566

О том, что происходило 7 июня, читайте в трансляции: Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем, а россияне убили полицейского дроном. Хронология войны — день 1565

Ситуацией в Украине 6 июня можно ознакомиться в этом материале: Обстрел трассы Харьков-Сумы и слухи о новом пакете помощи НАТО. Хронология войны — день 1564