Беременную женщину убило обломком. Россияне массированно атаковали Харьков и область (фото и видео)

В Чугуеве погибло трое людей

В ночь на вторник, 9 июня, Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками. Было не менее 11 попаданий, под ударами оказались Шевченковский и Холодногорский районы.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, враг бил по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Лишь чудом обошлось без погибших, пишет мэр. Сгорели автомобили, припаркованные рядом с домом, еще десятки машин повреждены.

Враг повредил храм. Фото: ГСЧС

Спасатели оказывают помощь. Фото: ГСЧС

Работа спасателей. Фото: ГСЧС

Пылали автомобили. Фото: ГСЧС

Двор одного из пострадавших домов. Фото: Харьковская прокуратура

Несколько машин сгорело. Фото: ГСЧС

Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между 8 и 9 этажами. К счастью, он не сдетонировал.

"Повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна", — пишет Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что по состоянию на 3:20 было известно о 15 пострадавших. Среди тех, кому понадобилась помощь медиков, трое детей, среди которых годовалый мальчик.

Также враг атаковал город Чугуев Харьковской области

В ГСЧС сообщили, что в ночь на 9 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар дронами и ракетами по Харькову и Чугуеву. В Чугуеве погибли три человека — двое мужчин и женщина. Еще трое людей пострадали. В результате ракетного удара в городе горели гаражи, автомобили и трава на открытой территории. Повреждены жилые и другие здания.

Из-за вражеского ракетного удара в Чугуеве погибла 22-летняя беременная женщина. Обломок попал ей в голову. Также погиб 61-летний мужчина, который после первого удара вышел посмотреть, что произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 7 июня в Запорожье прогремело несколько взрывов. В результате вражеской атаки в городе возникли пожары и произошел частичный блэкаут.