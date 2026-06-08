Дроны снова подожгли самое большое нефтехранилище на Кавказе. Что о нем известно (фото и видео)

Эта локация врага уже пылала в конце мая из-за атаки

В ночь на понедельник, 8 июня, дроны массированно атаковали Новороссийск (Краснодарский край РФ). После многочисленных взрывов возник пожар на нефтехранилище, горит резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушевая" ("Грушевая балка").

Это подтвердил OSINT-анализ Telegram-канала ASTRA. По словам очевидцев, ночью прогремело более 50 взрывов. Россияне публикуют в сети фото и видео последствий атаки, дым виден издалека.

Место атаки. Фото: ASTRA

Геолокация ударов. Фото: ASTRA

Аналитики установили место пожара. Фото: ASTRA

Пылает "Грушева". Фото: ASTRA

По данным Exilenova+, сервис NASA firms фиксирует многочисленные очаги пожаров в районе нефтебазы "Грушевая". По словам очевидцев, горят по меньшей мере три резервуара.

Пожар на территории "Грушевой" со спутника. Фото: Exilenova+

Пожар только разгорается. Фото: Supernova+

Небо стало красным. Фото: Supernova+

Дым накрывает город. Фото: Supernova+

Ячей горения — несколько. Фото: Supernova+

Нефтяной терминал "Грушевая" — чем важен и когда уже был атакован

Промышленная площадка "Грушевая" — это крупнейший резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис" АО "Черномортранснефть". Он расположен в урочище Грушевая Балка за Маркотхским хребтом примерно в 12 км от Новороссийска.

Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки – около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом более 1,2 млн. кубометров.

"Грушевая" связана с морским терминалом "Шесхарис" системой технологических трубопроводов и тоннелей. Через них нефть поступает в причалы для загрузки на танкеры.

ДК "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Краснодарском крае. Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Нефтебаза "Грушевая" уже была атакована недавно. После ударов 23 мая там возник масштабный пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на воскресенье, 7 июня, на временно оккупированных территориях Украины раздавались взрывы. Дроны ударили по важным объектам врага в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.