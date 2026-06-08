Дрони знову підпалили найбільше нафтосховище на Кавказі. Що про нього відомо (фото і відео)

Ця локація ворога вже палала наприкінці травня через атаку

В ніч на понеділок, 8 червня, дрони масовано атакували Новоросійськ (Краснодарський край РФ). Після численних вибухів виникла пожежа на нафтосховищі, горить резервуарний парк на території промислового майданчика "Грушова" ("Грушова балка").

Це підтвердив OSINT-аналіз Telegram-каналу ASTRA. За словами очевидців, вночі пролунало понад 50 вибухів. Росіяни публікують у мережі фото і відео наслідків атаки, дим видно здалеку.

Місце атаки. Фото: ASTRA

Геолокація ударів. Фото: ASTRA

Аналітики встановили місце пожеж. Фото: ASTRA

Палає "Грушова". Фото: ASTRA

За даними Exilenova+, сервіс NASA firms фіксує численні осередки пожеж в районі нафтобази "Грушова". За словами очевидців, горять щонайменше три резервуари.

Пожажа на території "Грушова" з супутника. Фото: Exilenova+

Пожежа тільки розгорається. Фото: Supernova+

Небо стало червоним. Фото: Supernova+

Дим накриває місто. Фото: Supernova+

Осередків горіння - кілька. Фото: Supernova+

Нафтовий термінал "Грушова" — чим важливий та коли вже був атакований

Промисловий майданчик "Грушова" — це найбільший резервуарний парк перевалочного комплексу "Шесхаріс" АТ "Чорномортранснафта". Він розташований в урочищі Грушова Балка за Маркотхським хребтом приблизно за 12 км від Новоросійська.

Згідно з відкритими даними, площа промислового майданчика – близько 212–213 га. На території розміщено десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1,2 млн кубічних метрів.

"Грушова" пов'язана з морським терміналом "Шесхаріс" системою технологічних трубопроводів і тунелів. Через них нафта надходить до причалів для завантаження на танкери.

ПК "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів ПАТ "Транснефть" у Краснодарському краї. Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

Нафтобаза "Грушова" вже була атакована нещодавно. Після ударів 23 травня там виникла масштабна пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на неділю, 7 червня, на тимчасово окупованих територіях України лунали вибухи. Дрони вдарили по важливих об’єктах ворога у Донецькій та Луганській областях, а також у Криму.