Дрони "прикурили" ще одну нафтобазу у Росії. Вогонь охопив тисячі квадратних метрів (фото і відео)

Може горіти кілька резервуарів

Російське місто Усть-Лабінськ (Краснодарський край) у ніч на суботу, 6 червня, атакували безпілотники. Після вибухів виникла масштабна пожежа на місцевій нафтобазі.

Аналітики ASTRA встановили, що після атаки горить Полтавська нафтобаза. У Єдиній чергово-диспетчерській службі РФ повідомили, що постраждалих немає, а вогонь охопив значну площу — 5 000 квадратних метрів.

Супутниковий знімок місця удару. Фото: Фото: Supernova+

Вогонь вирує. Фото: Supernova+

В небо здіймається густий дим. Фото: Supernova+

Очевидці публікують в мережі фото та відео наслідків атаки. Як видно на кадрах, палає дуже активно. В небо здіймається стовп чорного диму.

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"Полтавська нафтобаза" — що про неї відомо та чи була раніше під атакою

АТ "Полтавська нафтобаза" має в своєму розпорядженні резервуарний парк з 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея. Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива, а також гасу, мазуту та газового палива.

Варто зазначити, що Усть-Лабінськ раніше вже був під ударом дронів. У березні цього року безпілотники уразили нафтобазу на території місцевої промзони. Тоді пожежа на об'єкті тривала понад добу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 6 червня, безпілотники атакували також Ленінградську область Росії. Вибухи знову пролунали у Кронштадті, який зазнав атаки 3 червня, виникло кілька осередків займань.