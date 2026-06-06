Дроны "прикурили" еще одну нефтебазу в России. Огонь охватил тысячи квадратных метров (фото и видео)
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Может гореть несколько резервуаров
Российский город Усть-Лабинск (Краснодарский край) в ночь на субботу, 6 июня, атаковали беспилотники. После взрывов произошел масштабный пожар на местной нефтебазе.
Аналитики ASTRA установили, что после атаки горит Полтавская нефтебаза. В Единой дежурно-диспетчерской службе РФ сообщили, что пострадавших нет, а огонь охватил значительную площадь – 5 000 квадратных метров.
Очевидцы публикуют в сети фото и видео последствия атаки. Как видно на кадрах, пылает очень активно. В небо взвивается столб черного дыма.
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"Полтавская нефтебаза" — что о ней известно и была ли раньше под атакой
АО "Полтавская нефтебаза" располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Адыгеи. Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, разных видов дизельного топлива, а также керосина, мазута и газового топлива.
Стоит отметить, что Усть-Лабинск ранее уже был под ударом дронов. В марте этого года беспилотники поразили нефтебазу на территории местной промзоны. Тогда пожар на объекте продолжался более суток.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали также Ленинградскую область России. Взрывы снова раздались в Кронштадте, который уже был под атакой 3 июня, возникло несколько очагов возгораний.