Дроны "прикурили" еще одну нефтебазу в России. Огонь охватил тысячи квадратных метров (фото и видео)

Может гореть несколько резервуаров

Российский город Усть-Лабинск (Краснодарский край) в ночь на субботу, 6 июня, атаковали беспилотники. После взрывов произошел масштабный пожар на местной нефтебазе.

Аналитики ASTRA установили, что после атаки горит Полтавская нефтебаза. В Единой дежурно-диспетчерской службе РФ сообщили, что пострадавших нет, а огонь охватил значительную площадь – 5 000 квадратных метров.

Спутниковый снимок удара. Фото: Фото: Supernova+

Огонь бушует. Фото: Supernova+

В небо поднимается густой дым. Фото: Supernova+

Очевидцы публикуют в сети фото и видео последствия атаки. Как видно на кадрах, пылает очень активно. В небо взвивается столб черного дыма.

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"Полтавская нефтебаза" — что о ней известно и была ли раньше под атакой

АО "Полтавская нефтебаза" располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Адыгеи. Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, разных видов дизельного топлива, а также керосина, мазута и газового топлива.

Стоит отметить, что Усть-Лабинск ранее уже был под ударом дронов. В марте этого года беспилотники поразили нефтебазу на территории местной промзоны. Тогда пожар на объекте продолжался более суток.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали также Ленинградскую область России. Взрывы снова раздались в Кронштадте, который уже был под атакой 3 июня, возникло несколько очагов возгораний.