Після нальоту дронів у Ленобласті Росії евакуюють жителей. Що потрапило під удар (фото)

Під удар могло потрапити одне з ключових підприємств зі створення російської морської підводної зброї

Після атаки дронів на Ленінградську область Росії 6 червня у Ломоносовському районі оголосили евакуацію. Місто Ломоносов розташоване за 40 км від Санкт-Петербурга, там міг бути уражений НДІ Морської теплотехніки, ключовий розробник та виробник підводної зброї у РФ.

Про евакуацію заявив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко. Щоправда, він написав, "сподіваюся, що протягом кількох годин усі зможуть повернутися до своїх домівок", але враховуючи тотальну брехню російської влади, вірити цьому не можна.

Дрозденко визнав, що після атаки дронами, на об’єкті Міністерства оборони виникла пожежа. За його словами, росіян вивозять "із зони поблизу осередку займання".

Тим часом OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA встановили, що у Ломоносові під удар міг потрапити Науково-дослідний інститут морської теплотехніки (НДІ Мортеплотехніки). Він спеціалізується на розробленні торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї ВМФ.

"Очевидці опублікували фото диму над Ломоносовим під Санкт-Петербургом. ASTRA встановила, що дим може підійматися над НДІ Морської теплотехніки, що розташований у Ломоносові за адресою: вул. Чернікова, 44", – зазначено в повідомленні.

Дим після атаки. Фото: ASTRA

Ймовірне місце ураження. Фото: ASTRA

Що відомо про НДІ Морської теплотехніки

Інститут було створено у 1948 році як спеціалізований центр для розробки далекобійних теплових торпед для радянського Військово-морського флоту. Серед напрямів діяльності НДІ Мортеплотехніки:

виконання комплексу робіт від наукових досліджень та проєктування до повномасштабних наземних та морських випробувань торпед та торпедних систем;

створення торпедних енергосилових установок з відкритим, замкнутим та комбінованим робочими циклами, що базуються на газотурбінних та поршневих двигунах;

створення та експлуатація спеціалізованого обладнання для наземних та морських випробувань торпед, підводних ЕСУ (енергосилова установка — прим. ред.) та їх підсистем;

розробка, виготовлення та постачання автоматизованих малогабаритних котельних установок (АМКУ) для виробничо-технологічних та опалювальних цілей.

"НДІ Мортеплотехніки — одне з ключових підприємств російської школи морської підводної зброї. Історично вироби інституту за дальністю та швидкістю вважалися одними з найбільш досконалих у радянському флоті", — йдеться у повідомленні.

У Ленобласті перекрили рух

У Петербурзі зупинили автомобільний рух на трасі, яка пов'язує його з передмістям Сосновий Бор, де розташовано АЕС. За повідомленнями влади це пов'язане з перекриттям руху у напрямку селища Велика Іжора.

У місті Сосновий Бор знаходяться енергоблоки ЛАЕС та ЛАЕС-2. Уточнюється, що рух між містом Ломоносов та Санкт-Петербургом здійснюється за допомогою приміських електропоїздів та автобусів.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 червня дрони "прикурили" ще одну нафтобазу у Росії. Вогонь охопив тисячі квадратних метрів.