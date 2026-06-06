После налета дронов в Ленобласти России эвакуируют жителей. Что попало под удар (фото)

Под удар могло попасть одно из ключевых предприятий по созданию российского морского подводного оружия

После атаки дронов на Ленинградскую область России 6 июня в Ломоносовском районе была объявлена эвакуация. Город Ломоносов расположен в 40 км от Санкт-Петербурга, там мог быть поражен НИИ Морской теплотехники, ключевой разработчик и производитель подводного оружия в РФ.

Об эвакуации заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко. Правда, он написал, "надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", но учитывая тотальную ложь российских властей, верить этому нельзя.

Дрозденко признал, что после атаки дронами на объекте Министерства обороны возник пожар. По его словам, россиян вывозят "из зоны вблизи очага возгорания".

Тем временем OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA установили, что в Ломоносове под удар мог попасть Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники). Он специализируется на разработке торпедных вооружений и энергетических установок для подводного оружия ВМФ.

"Очевидцы опубликовали фото дыма над Ломоносовым под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ Морской теплотехники, расположенный в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44", – сказано в сообщении.

Дым после атаки. Фото: ASTRA

Вероятное место поражения. Фото: ASTRA

Что известно о НИИ Морской теплотехники

Институт создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники:

выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем;

создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, основанными на газотурбинных и поршневых двигателях;

создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ и их подсистем;

разработка, изготовление и снабжение автоматизированных малогабаритных котельных установок (АМКУ) для производственно-технологических и отопительных целей.

"НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из самых совершенных в советском флоте", — говорится в сообщении.

В Ленобласти перекрыли движение

В Петербурге остановили автомобильное движение на трассе, которая связывает его с пригородом Сосновый Бор, где находится АЭС. По сообщениям властей, это связано с перекрытием движения в направлении поселка Большая Ижора.

В Сосновом Бору находятся энергоблоки ЛАЭС и ЛАЭС-2. Уточняется, что движение между городом Ломоносов и Санкт-Петербургом осуществляется посредством пригородных электропоездов и автобусов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 июня дроны "прикурили" еще одну нефтебазу в России. Огонь охватил тысячи квадратных метров.