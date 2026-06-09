Вагітну жінку вбило уламком. Росіяни масовано атакували Харків та область (фото та відео)

У Чугуєві загинуло троє людей

В ніч на вівторок, 9 червня, Росія масовано атакувала Харків безпілотниками. Було щонайменше 11 влучань, під ударами опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Лише дивом обійшлося без загиблих, пише мер. Згоріли автівки, що було припарковано поруч з домом, ще десятки машин пошкоджено.

Ворог пошкодив храм. Фото: ДСНС

Рятувальники надають допомогу. Фото: ДСНС

Робота рятувальників. Фото: ДСНС

Палали автівки. Фото: ДСНС

Двір одного з постраждалмх будинків. Фото: Харківська прокуратура

Кілька машин згоріли. Фото: ДСНС

Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував.

"Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна", — пише Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що станом на 3:20 було відомо про 15 постраждалих. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків — троє дітей, серед яких однорічний хлопчик.

Також ворог атакував місто Чугуїв на Харківщині

У ДСНС повідомили, що в ніч на 9 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару дронами та ракетами по Харкову та Чугуєву. У Чугуєві загинуло троє людей — двоє чоловіків та жінка. Ще троє людей постраждало. Внаслідок ракетного удару в місті горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території. Пошкоджені житлові та інші будівлі.

Через ворожий ракетний удар у Чугуєві загинула 22-річна вагітна жінка. Уламок поцілив їй у голову. Також загинув 61-річний чоловік, який після першого удару вийшов подивитися, що сталося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 7 червня в Запоріжжі пролунала низка вибухів. В результаті ворожої атаки у місті виникли пожежі та стався частковий блекаут.