В России прогремели "праздничные" взрывы. Горят важные предприятия (фото и видео)

Под удар попали заводы, чья продукция поддерживает способность РФ продолжать войну

В российском городе Нижнекамск (Татарстан), который является крупнейшим в России центром нефтехимической промышленности, в ночь на 12 июня, прогремели многочисленные взрывы. По предварительным данным, есть прилет на "Нижнекамскнефтехим" компании СИБУР. Также взрывы произошли в оккупированном Крыму и городе Тольятти.

О последствиях сообщает Telegram-канал Supernova+. После взрывов возник масштабный пожар, на фото, которые публикуют в сети очевидцы, можно увидеть несколько очагов горения и большие столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.

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Возник масштабный пожар. Фото: Exilenova+

Черный дым вздымается в небо. Фото: Exilenova+

Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

Дым на месте атаки. Фото: Supernova+

Важно отметить, что 12 июня РФ отмечает свой главный государственный праздник – День России (аналог Дня Независимости Украины). Взрывы и пожары – справедливое "поздравление" для страны-агрессора.

Что известно о компании СИБУР

СИБУР – это крупнейшая нефтегазохимическая компания в России. Она специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве базовых полимеров, каучуков, пластиков и продуктов оргсинтеза.

Отметим, химическая промышленность критически важна для военного потенциала России. Она обеспечивает бесперебойное производство порохов, взрывчатых веществ и горючего для техники.

Под удар мог попасть еще один химический завод

Под утро взрывы также прогремели в российском городе Тольятти Самарской области. По предварительным данным, дроны могли атаковать химический завод "Тольяттикаучук". После взрывов на территории завода вспыхнул пожар.

"Тольяттикаучук" — нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты для российского военно-промышленного комплекса. Синтетический каучук используется в производстве бронетехники и авиации.

Дроны также посетили оккупированный Крым

Вскоре после полуночи взрывы раздавались также в Крыму. Там под удар мог попасть объект энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые за 23 года в Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России 12 июня. Концерт пройдет в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади с урезанным количеством звезд.