У Росії пролунали "святкові" вибухи. Палають важливі підприємства (фото і відео)

Під удар потрапили заводи, чия продукція підтримує здатність РФ продовжувати війну

У російському місті Нижньокамськ (Татарстан), який є найбільшим у Росії центр нафтохімічної промисловості, у ніч на 12 червня, пролунали численні вибухи. За попередніми даними, є приліт на "Нижньокамськнафтохім" компанії СІБУР. Також вибухи були в окупованому Криму та місті Тольятті.

Про наслідки повідомляє Telegram-канал Supernova+. Після вибухів виникла масштабна пожежа, на фото та відео, що публікують в мережі очевидці, можна побачити кілька осередків горіння та великі стовпи чорного диму, що здіймаються в небо.

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Виникла масштабна пожежа. Фото: Exilenova+

Чорний дим здіймається в небо. Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку. Фото: Exilenova+

Дим на місці атаки. Фото: Supernova+

Важливо зазначити, що 12 червня РФ відзначає своє головне державне свято — День Росії (аналог Дня Незалежності України). Вибухи та пожежі — справедливе "привітання" для країни-агресора.

Що відомо про компанію СІБУР

СІБУР — це найбільша нафтогазохімічна компанія в Росії. Вона спеціалізується на переробці вуглеводневої сировини та виробництві базових полімерів, каучуків, пластиків і продуктів оргсинтезу.

Зазначимо, хімічна промисловість є критично важливою для воєнного потенціалу Росії. Вона забезпечує безперебійне виробництво порохів, вибухових речовин та пального для техніки.

Під удар міг потрапити ще один хімічний завод

Під ранок вибухи також пролунали у російському місті Тольятті Самарської області. За попередніми даними, дрони могли атакувати хімічний завод "Тольяттікаучук". Після вибухів на території заводу спалахнула пожежа.

"Тольяттікаучук" – нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти для російського військово-промислового комплексу. Синтетичний каучук використовується у виробництві бронетехніки та авіації.

Дрони також навідалися до окупованого Криму

Невдовзі після опівночі вибухи лунали також в Криму. Там під удар міг потрапити об'єкт енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше за 23 роки у Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії 12 червня. Концерт нібито пройде у культурному центрі "Моссовет" на Преображенській площі з урізаною кількістю зірок.