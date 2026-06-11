Взрыв в Запорожье и напряженная ситуация в Константиновке. Хронология войны — день 1569

11 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре четверг, 11 июня. Российское давление на фронте не утихает. В частности, немалая угроза нависает над Константиновкой, ведь, по отдельным данным, в город уже могли проникнуть россияне. Тем временем Украина наносит удары по России и по оккупированным территориям, больше всего достается Крыму.

Как проходит 1569-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье был слышен взрыв.

В результате атаки россиян на Павлоград ранения получили 12 человек, среди которых — 13-летний мальчик.

В Константиновке украинские военные ведут городские бои с личным составом противника, который просочился в город. Об этом в комментарии hromadske рассказал командир батальона беспилотных систем 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Константиновка на карте DeepState

"Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Временного Яра и Берестков. Эвакуация, поставка и введение нашей пехоты в Константиновку очень затруднены", — рассказал Ярий.

О новостях и событиях 10 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Попадание дрона в Павлограде и вопрос демобилизации. Хронология войны — день 1568

О происходящем 9 июня читайте в трансляции: Помощь от Германии и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1567

Ситуацией в Украине 8 июня можно ознакомиться в этом материале: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером, а в Запорожской области взрывы. Хронология войны — день 1566