Росія готує масовану атаку, Київ під прицілом. Хронологія війни - день 1573

15 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 15 червня. Російські військові влаштували умовне затишшя на фронті — за минулу добу зафіксували всього трохи більше 100 бойових зіткнень. Ймовірно, це було через підготовку до завдання чергового масованого удару по Україні, який очікується вже найближчим часом.

Як проходить 1573-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітрі багато ворожих дронів, вибухи вже чули в Дніпрі та Миколаєві.

"Шахеди" один за однім намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони-перехоплювачі та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів, — радник міністра оборони Флеш.

В повітрі загалом 7 бомбардувальників: 5 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья"; 2 бомбардувальники Ту-160 з аеродрому "Українка".

Монітори припускають, що ціллю атаки буде Київ, оскільки "Шахеди" не прориваються до західних областей, а також публікують список районів, які ворог посиленно досліджував останнім часом — можливо саме там будуть атаки.

Про те, що відбувалося 14 червня, читайте у трансляції: Росія атакує "Шахедами", є ймовірність масованої атаки. Хронологія війни — день 1572

Ситуацією в Україні 13 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія будує військові бази біля Європи, а дрони атакують Київщину. Хронологія війни — день 1571

Про новини та події 12 червня "Телеграф" розповідав тут: Росія готує удар "Орєшніком" і атакує залізницю під Харковом. Хронологія війни — день 1570