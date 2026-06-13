Взрывы в Крыму и подготовка новой массированной атаки РФ. Хронология войны — день 1571

13 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 13 июня. На фронте продолжаются бои — только за минувшие сутки зафиксировали около 200 боевых столкновений, при этом горячими направлениями остаются Покровское и Гуляйпольское. Мониторы сообщают об угрозе нового массированного удара России с применением "Орешника" в ближайшие 1-2 дня.

Как проходит 1571-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке дронов на Россию. В Крыму слышали взрывы.

Но и над Украиной есть вражеские беспилотники. В Николаеве раздался взрыв.

Тем временем карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 13.06.2026

Ситуацией в Украине 12 июня можно ознакомиться в этом материале: Россия готовит удар "Орешником" и атакует железную дорогу под Харьковом. Хронология войны — день 1570

О новостях и событиях 11 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Угроза удара "Орешником" и взрывы на оккупированных территориях. Хронология войны — день 1569

О том, что происходило 10 июня, читайте в трансляции: Попадание дрона в Павлограде и вопрос демобилизации. Хронология войны — день 1568