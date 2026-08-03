Напад на робітників ТЦК в Одесі та влучання в АЗС в Харкові. Хронологія війни – день 1622

3 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 3 серпня. Росія не зупиняє як штурмів на фронті, так і атак на прифронтові регіони — щодня страждають та гинуть мирні люди через удари БпЛА та КАБ.

Як проходить 1622-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Київському районі Харкова влучання в АЗС, виникла пожежа.

32-річний чоловік підстрелив чотирьох працівників ТЦК під час проведення заходів з оповіщення в Одесі. Після недовгого розшуку його було затримано. По статті про перешкоджання законній діяльності військових формувань чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де зараз йдуть бої в Україні 03.08.2026

Монітори оцінюють ймовірність масованої атаки вночі як низьку: стратегічна авіація не активна, одинарні ударні БпЛА у повітряному просторі України (ймовірні додаткові запуски груп вподовж ночі для таких міст як Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса), балістичні загрози на середньому рівні, флот без активності.

Про те, що відбувалося 2 серпня, читайте у трансляції: Удари КАБ по Запоріжжю та небезпечний витік "хімії" на Полтавщині. Хронологія війни – день 1621

Із ситуацією в Україні 1 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Атака на Херсон та можлива "бавовна" в центрі Москви. Хронологія війни – день 1620

Про новини та події 31 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Харкові та атака на Київщину. Хронологія війни – день 1619