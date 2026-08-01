Пожежа на важливому заводі росіян та удар по терміналу "НП" у Полтаві. Хронологія війни – день 1620

1 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 1 серпня. Російські війська не припиняють атаки на українські міста. Під прицілом цивільна інфраструктура та логістичні компанії. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою.

Як проходить 1620-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Татарстані спалахнув "Нижньокамськнафтохім". Причини поки що невідомі. Завод є одним з найбільших майданчиків для випуску синтетичних каучуків і пластиків у Росії, а також входить до світових виробників нафтохімічної продукції.

США можуть у будь-який момент зайти в Україну і забрати майже все, що захочуть, — Трамп. Дональд Трамп нагадав, що США мають підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Американський президент назвав українські землі дуже багатими та припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати $300 млрд.

У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

"Співробітники перебували в укриттях, загиблих і постраждалих немає", — йдеться у повідомленні компанії.

Термінал "Нової пошти" у Полтаві після удару РФ

Про новини та події 30 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Харкові та атака на Київщину. Хронологія війни – день 1619

Про те, що відбувалося 29 липня, читайте у трансляції: Удар росіян по "НП" у Дніпрі та перевірка всіх укриттів. Хронологія війни – день 1618

Із ситуацією в Україні 28 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна втратила винищувач F-16. Хронологія війни – день 1617