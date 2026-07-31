Вибухи у Запоріжжі та приліт дрона у Харкові. Хронологія війни – день 1619

31 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 31 липня. Росіяни не зменшують тиск на фронті та зосереджують левову частку зусиль у Донецькій та Харківській областях. Також не припиняються обстріли українських міст. Зокрема ніч починається з дронових атак.

Як проходить 1619-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі після прильоту спалахнула пожежа. Пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення.

У Харкові зафіксовано влучання дрона.

РФ балістикою знищила в Києві завод американської компанії Terminal Autonomy, де виробляли ударні БпЛА зі ШІ, — The Guardian.

У Києві російська балістична ракета знищила завод Terminal Autonomy — підприємство американської компанії, яка виробляла ударні дрони.

— підприємство американської компанії, яка виробляла ударні дрони. Це перший відомий випадок, коли РФ вдарила по підприємству, що належить американській компанії в Україні.

Terminal Autonomy виробляла високоточні далекобійні дрони з системами наведення, стійкими до російського РЕБ.

ШІ в таких дронах бере на себе керування на фінальній ділянці атаки, коли ворог намагається заглушити зв’язок.

Про новини та події 29 липня "Телеграф" розповідав тут: Удар росіян по "НП" у Дніпрі та перевірка всіх укриттів. Хронологія війни – день 1618

Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у трансляції: Україна втратила винищувач F-16. Хронологія війни – день 1617

Із ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: В Ірані хочуть відшкодування за уражене Україною судно. Хронологія війни – день 1616