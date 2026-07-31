Вибухи у Запоріжжі та приліт дрона у Харкові. Хронологія війни – день 1619
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31 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 31 липня. Росіяни не зменшують тиск на фронті та зосереджують левову частку зусиль у Донецькій та Харківській областях. Також не припиняються обстріли українських міст. Зокрема ніч починається з дронових атак.
Як проходить 1619-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Запоріжжі після прильоту спалахнула пожежа. Пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення.
У Харкові зафіксовано влучання дрона.
РФ балістикою знищила в Києві завод американської компанії Terminal Autonomy, де виробляли ударні БпЛА зі ШІ, — The Guardian.
- У Києві російська балістична ракета знищила завод Terminal Autonomy — підприємство американської компанії, яка виробляла ударні дрони.
- Це перший відомий випадок, коли РФ вдарила по підприємству, що належить американській компанії в Україні.
- Terminal Autonomy виробляла високоточні далекобійні дрони з системами наведення, стійкими до російського РЕБ.
- ШІ в таких дронах бере на себе керування на фінальній ділянці атаки, коли ворог намагається заглушити зв’язок.
Про новини та події 29 липня "Телеграф" розповідав тут: Удар росіян по "НП" у Дніпрі та перевірка всіх укриттів. Хронологія війни – день 1618
Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у трансляції: Україна втратила винищувач F-16. Хронологія війни – день 1617
Із ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: В Ірані хочуть відшкодування за уражене Україною судно. Хронологія війни – день 1616