Пожар на важном заводе россиян и удар по терминалу "НП" в Полтаве. Хронология войны – день 1620

1 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре суббота, 1 августа. Российские войска не прекращают атаки на украинские города. Под прицелом гражданская инфраструктура и логистические компании. Тем временем на фронте ситуация остается напряженной.

Как проходит 1620-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 августа – Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 В Татарстане вспыхнул "Нижнекамскнефтехим". Причины пока неизвестны. Завод является одной из крупнейших площадок для выпуска синтетических каучуков и пластиков в России, а также входит в мировые производители нефтехимической продукции.

США могут в любой момент зайти в Украину и забрать почти все, что захотят — Трамп. Дональд Трамп напомнил, что США имеют подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах.

Американский президент назвал украинские земли очень богатыми и предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать $300 млрд.

В Полтаве из-за удара РФ разрушен сортировочный терминал "Новой почты".

"Сотрудники находились в укрытиях, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении компании.

Терминал "Новой почты" в Полтаве после удара РФ

О новостях и событиях 30 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Харькове и атака на Киевщину. Хронология войны – день 1619

О том, что происходило 29 июля, читайте в трансляции: Удар россиян по НП в Днепре и проверка всех укрытий. Хронология войны – день 1618

Ситуацией в Украине 28 июля можно ознакомиться в этом материале: Украина потеряла истребитель F-16. Хронология войны – день 1617