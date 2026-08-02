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Посилення штурмів на новому напрямку та деталі вибуху в Москві. Хронологія війни – день 1621

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
1621-й день повномасштабної війни Росії проти України
1621-й день повномасштабної війни Росії проти України. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

2 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 2 серпня. Бої на фронті не вщухають, зокрема протягом минулої доби збільшилося число бойових зіткнень на Південно-Слобожанському напрямку. Не припиняються і атаки російських військових на мирних українців.

Як проходить 1621-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Національному антитерористичному комітеті РФ офіційно заявили, що причина вибуху в ресторані "Balzi Rossi" в центрі Москви — підрив саморобного вибухового пристрою, який намагалася пронести жінка. Серед цілей називають таких топвійськових як:

  • головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко;
  • генерал-майор Володимир Селівьостров;
  • генерал-лейтенант, начальник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони Олександр Ярошевич;
  • генерал армії, заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Також є чутки, що цей інцидент міг бути відповіддю на замах командувача "Хартії" Ігоря Оболєнського.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські військові здійснили на Південно-Слобожанському напрямку щонайменше 17 штурмових дій біля Козачої Лопані, Радьківки, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Іващиного. Зазвичай на цьому відтинку фронту спостерігається нижча активність ворога.

DeepState: ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному під Гуляйполем на Запоріжжі.

Костянтинівка та Гуляйполе на карті бойових дій DeepState 02.08.2026
Костянтинівка та Гуляйполе на карті бойових дій DeepState 02.08.2026

Монітори оцінюють ймовірність масованої атаки вночі як низьку: стратегічна авіація не активна, одинарні ударні БпЛА у повітряному просторі України (ймовірні додаткові запуски груп вподовж ночі для таких міст як Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса), балістичні загрози на середньому рівні, флот без активності.

Із ситуацією в Україні 1 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Атака на Херсон та можлива "бавовна" в центрі Москви. Хронологія війни – день 1620

Про новини та події 31 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Харкові та атака на Київщину. Хронологія війни – день 1619

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Удар росіян по "НП" у Дніпрі та перевірка всіх укриттів. Хронологія війни – день 1618