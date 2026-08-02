Посилення штурмів на новому напрямку та деталі вибуху в Москві. Хронологія війни – день 1621

2 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 2 серпня. Бої на фронті не вщухають, зокрема протягом минулої доби збільшилося число бойових зіткнень на Південно-Слобожанському напрямку. Не припиняються і атаки російських військових на мирних українців.

Як проходить 1621-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Національному антитерористичному комітеті РФ офіційно заявили, що причина вибуху в ресторані "Balzi Rossi" в центрі Москви — підрив саморобного вибухового пристрою, який намагалася пронести жінка. Серед цілей називають таких топвійськових як:

головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко;

генерал-майор Володимир Селівьостров;

генерал-лейтенант, начальник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони Олександр Ярошевич;

генерал армії, заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Також є чутки, що цей інцидент міг бути відповіддю на замах командувача "Хартії" Ігоря Оболєнського.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські військові здійснили на Південно-Слобожанському напрямку щонайменше 17 штурмових дій біля Козачої Лопані, Радьківки, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Іващиного. Зазвичай на цьому відтинку фронту спостерігається нижча активність ворога.

DeepState: ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному під Гуляйполем на Запоріжжі.

Костянтинівка та Гуляйполе на карті бойових дій DeepState 02.08.2026

Монітори оцінюють ймовірність масованої атаки вночі як низьку: стратегічна авіація не активна, одинарні ударні БпЛА у повітряному просторі України (ймовірні додаткові запуски груп вподовж ночі для таких міст як Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса), балістичні загрози на середньому рівні, флот без активності.

Із ситуацією в Україні 1 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Атака на Херсон та можлива "бавовна" в центрі Москви. Хронологія війни – день 1620

Про новини та події 31 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Харкові та атака на Київщину. Хронологія війни – день 1619

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Удар росіян по "НП" у Дніпрі та перевірка всіх укриттів. Хронологія війни – день 1618