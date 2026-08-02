Усиление штурмов на новом направлении и детали взрыва в Москве. Хронология войны – день 1621

2 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 2 августа. Бои на фронте не утихают, в частности за прошедшие сутки увеличилось число боевых столкновений на Южно-Слобожанском направлении. Не прекращаются и атаки российских военных на мирных украинцев.

Как проходит 1621-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 августа – Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 В Национальном антитеррористическом комитете РФ официально заявили, что причина взрыва в ресторане "Balzi Rossi" в центре Москвы — подрыв самодельного взрывного устройства, которое пыталась пронести женщина. Среди возможных целей называют таких топ-военных как:

главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко;

генерал-майор Владимир Селивестров;

генерал-лейтенант, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Александр Ярошевич;

генерал армии, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Также есть слухи, что этот инцидент мог быть ответом на покушение командующего "Хартией" Игоря Оболенского.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские военные совершили на Южно-Слобожанском направлении по меньшей мере 17 штурмовых действий возле Казачьей Лопани, Радьковки, Волоховки, Старицы, Избицкого и Иващиного. Обычно на этом отрезке фронта наблюдается более низкая активность врага.

DeepState: враг продвинулся вблизи Константиновки Донецкой области и в Железнодорожном под Гуляйполем на Запорожье.

Константиновка и Гуляйполе на карте боевых действий DeepState 02.08.2026

Мониторы оценивают вероятность массированной атаки ночью как низкую: стратегическая авиация не активна, одинарные ударные БпЛА в воздушном пространстве Украины (вероятны дополнительные запуски групп по ночам для таких городов как Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса), баллистические угрозы на среднем уровне, флот без активности.

С ситуацией в Украине 1 августа можно ознакомиться в этом материале: Атака на Херсон и возможная "бавовна" в центре Москвы. Хронология войны – день 1620

О новостях и событиях 31 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Харькове и атака на Киевщину. Хронология войны – день 1619

О происходящем 30 июля читайте в трансляции: Удар россиян по "НП" в Днепре и проверка всех укрытий. Хронология войны – день 1618