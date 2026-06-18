Россия кошмарила Украину дронами и баллистикой. Где проблемы с водой и светом (фото, видео)

В некоторых регионах есть пострадавшие

В ночь на 18 июня Россия нанесла удары по нескольким крупным городам Украины. Взрывы слышали в Киеве, Чернигове, Полтаве, Сумах, Запорожье.

Запорожье

Как сообщал глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров, ночью фиксировалась угроза применения баллистики. В Запорожье раздалось несколько взрывов.

Кроме того, город и область атаковали дронами. В сети уже показали видео дыма после сбития одного из БПЛА. Информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.

Полтава

В Полтаве ночью фиксировали угрозу баллистики и "шахедов". В городе и области раздалось несколько взрывов. Местами поднимался столб дыма. Местные сообщают о перебоях с водоснабжением и светом.

"В общине зафиксированы локальные перебои с электроснабжением", – сообщил городской совет.

Дым после удара по Полтаве

Мониторы пишут, что по предварительной информации по Полтаве были применены 2-4 баллистические ракеты "Искандер-М" с кассетной БЧ, пуски происходили из Воронежа.

Сумы

В Сумах ночью раздавались взрывы из-за атаки БПЛА. Известно, что есть один погибший.

"Тело погибшего обнаружили на территории домохозяйства в частном секторе на окраине города. Также зафиксированы повреждения жилого дома", — сообщили в ОВА.

Дым в Сумах после взрыва

В сети уже показали последствия атаки и задымления после взрыва. Один из ударов был направлен на АЗС в Сумах. Как сообщили в полиции, за сутки в Сумском регионе три человека погибли, 12 травмированы.

Последствия атаки на Сумы

Другие регионы

В Киеве и области фиксировали атаку дронов. Местные слышали много взрывов. Мониторы сообщали, что предварительно по столице враг применил 2-4 баллистические ракеты "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью. Пуски совершались с территории Брянской области.

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В Чернигове и Одессе ночью раздался ряд взрывов. Города атаковали дроны. Последствия удара уточняются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 июня Россия атаковала Украину. Были зафиксированы попадания в Киево-Печерскую Лавру, киностудию Довженко и т.д. Взрывы звучали в нескольких областях, но больше всего — в Киеве.