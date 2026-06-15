Россияне уничтожили уникальную коллекцию костюмов киностудии Довженко. Что там хранилось (фото)

К моменту удара в студии было около ста тысяч костюмов

Национальная киностудия имени Александра Довженко пострадала от массированного российского удара по Киеву в ночь на понедельник, 15 июня. Возник пожар, который уничтожил уникальную коллекцию костюмов.

Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная. По ее информации в результате попадания поврежден костюмный цех.

"Уничтожена самая большая и давняя костюмная коллекция Украины. В студии находились около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", — пишет Бережная.

Россия ударила по киностудии Довженко. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Возник пожар. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Уничтожен костюмный цех. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Какие костюмы хранились в коллекции киностудии Довженко

На одной из старейших киностудий Украины хранилась большая коллекция костюмов. Их использовали для съемок, сдавали в аренду и создавали новые. В коллекции была историческая, церковная, военная одежда. В нее также входили роскошные женские платья разных эпох и изысканные шляпки.

Коллекция костюмов киностудии Довженко. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Костюмы киностудии. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Коллекция включает разнообразную одежду. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Как выглядел костюмный цех. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Образцы светской одежды. Фото: old.dovzhenkofilm.com.ua

Костюмы из коллекции киностудии. Фото: old.dovzhenkofilm.com.ua

Киностудия Довженко — что о ней известно

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве — это легендарное предприятие с почти столетней историей. Она является одним из самых больших кинопавильонов в Центрально-Восточной Европе. В конце апреля Европейская киноакадемия включила Национальную киностудию художественных фильмов имени Александра Довженко в список сокровищ европейской культуры.

Там родились шедевры украинского кинематографа, среди которых культовые ленты "Земля" Александра Довженко и "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Киностудия – важный культурный символ Украины и имеет уникальную базу реквизита.

"Названная в честь Александра Довженко, Киевская киностудия была основана в 1927 году, что делает ее одной из старейших и самых известных киностудий в Украине. За время своего существования она создала более 1000 фильмов, среди которых шедевры мирового кинематографа, сыгравшие ключевую роль в становлении украинского кино как самостоятельного вида искусства", — говорится на сайте Европейской киноакадемии.

Ночная атака на Киев – враг ударил по Киево-Печерской лавре

Россияне атаковали столицу ракетами и дронами. Они нанесли удары по жилым домам, объектам инфраструктуры и Киево-Печерской лавре. По последним данным, количество пострадавших в столице возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет. Погибли четыре человека. Повреждение в результате обстрела есть почти в каждом столичном районе.

Как сообщал "Телеграф", атака была не только на Киев. Россияне ударили также по Сумам, Днепру, Харькову. В Харькове враг нанес повторный удар, когда спасатели тушили пожар на месте предыдущего, пятеро из них погибли, еще по меньшей мере пятеро получили ранения.